Rashica, Galatasaray için gemileri yakacak!

Galatasaray Transfer Haberleri Son Dakika: Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda dikkat çeken isimlerden birisi olan Rashica, yeni sezonda da Sarı-Kırmızılı ekibin formasını giymek istiyor. İşte bu transfere dair tüm detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rashica, Galatasaray için gemileri yakacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2023 09:06
Sarı-Kırmızılı kulübün transferini dört gözle beklediği oyunculardan Milot Rashica, bonservisini elinde bulunduran Norwich'e rest çekmeye hazırlanıyor.

KULÜBÜNE REST!

Takımına büyük umutlarla dönmesine rağmen bir türlü yeni sezon hazırlıklarında aradığı şansı bulamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, artık ne pahasına olursa olsun Galatasaray'a imza atmanın hayalini kuruyor.

Sarı-Kırmızılı kulüple el sıkışan Kosovalı futbolcunun, önümüzdeki günlerde Norwich yetkililerinden transferi konusunda kolaylık isteyeceği bildirildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery