Rashica: "Büyük hayal kırıklığı"

Beşiktaşlı Milot Rashica, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rashica: 'Büyük hayal kırıklığı'
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06 Ekim 2024 22:17
Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Rashica'nın sözleri:

"Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. 2 değerli puan bıraktık. Maçı bitirecek pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Son dakikada yediğimiz golle berabere bitti. Milli ara var, sonrasında daha güçlü döneceğiz."

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