Rashica: 'Büyük hayal kırıklığı'

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
İşte Rashica'nın sözleri:
"Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. 2 değerli puan bıraktık. Maçı bitirecek pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Son dakikada yediğimiz golle berabere bitti. Milli ara var, sonrasında daha güçlü döneceğiz."
İşte Rashica'nın sözleri:
"Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. 2 değerli puan bıraktık. Maçı bitirecek pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Son dakikada yediğimiz golle berabere bitti. Milli ara var, sonrasında daha güçlü döneceğiz."