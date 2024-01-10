Rashica, 8 haftalık hasrete son verdi

Kosovalı yıldız Milot Rashica, Beşiktaş ile 8 haftalık gol orucunu bozdu. Ceza sahası dışından enfes bir gol atan Milot Rashica, takımı adına açılışı yapan isim oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rashica, 8 haftalık hasrete son verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2024 08:43
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşısında galibiyetin kilidini açan oyuncu Milot Rashica oldu. 27 yaşındaki Kosavalı kanat oyuncusu, daha 4. dakikada sağdan sürdüğü topu ceza sahası dışından muhteşem bir şutla ağlara gönderdi.

GOL ORUCU BİTTİ

Milot Rashica 8 maç sonra golle tanışırken bu sezonki 3. sayısını kaydetti.

Tecrübeli futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada "Zorlu bir deplasmanda kazandık. Bu çok önemli. İyi mücadele ettik. Arkadaşlarımı kutluyorum. Artık yeni bir teknik direktörümüz var. Umarım bu bizim için güzel bir başlangıç olur" dedi.

Rashica, galibiyeti taraftara hediye ettiklerini de ekledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery