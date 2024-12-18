Rashford'un tercihi İspanya'dan yana

RASHFORD'UN SEZON İSTATİSTİKLERİ



Manchester United formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Marcus Rashford, 7 gol 3 asistlik katkı yaptı.



Rashford, 2005'ten beri ManU forması giyiyor.

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rahsford, artık United forması giymek istemiyor.Henry Winter'a yaptığı röportaj sonrası Manchester United'dan ayrılacağını doğrulayan ve United Teknik Direktörü Ruben Amorim ile sorun yaşadığı iddia edilen Marcus Rashford, İspanya'dan bir takıma transfer olmak istiyor. Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olduğu belirtilen Rashford'ın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.