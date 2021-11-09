Rashford, kraliyet nişanına layık görüldü

Manchester United'ın golcü oyuncusu Marcus Rashford, yardıma muhtaç çocukların aç kalmaması için yürüttüğü kampanya ve verdiği mücadeleden dolayı İngiltere tarafından kraliyet nişanına layık görüldü.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Rashford, kraliyet nişanına layık görüldü
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09 Kasım 2021 18:01
İngiltere, Manchester United golcüsü Marcus Rashford'a yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadele nedeniyle kraliyet nişanı verecek.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 24 yaşındaki futbolcunun geçen yaz yardıma muhtaç çocukların aç kalmaması için yürüttüğü kampanya ve sonrasında devletin pandemi döneminde ücretsiz okul yemeği politikasında değişime gitmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Rashford, bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen 6 maçta forma giyerken 3 gol attı. Geçen sezon ise 57 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, 21 gol 15 asisttlik performansa imza attı.


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