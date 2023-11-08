Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a konuk olan Manchester United'da Marcus Rashford, kırmızı kart gördü.
İngiliz futbolcu, 42. dakikada kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.
Rashford, grubun bir sonraki haftasında Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray ile Manchester United, 29 Kasım'da karşı karşıya gelecek.
Rashford'un Kopenhag deplasmanında kırmızı kart gördüğü an
İngiliz futbolcu, 42. dakikada kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.
Rashford, grubun bir sonraki haftasında Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray ile Manchester United, 29 Kasım'da karşı karşıya gelecek.
Rashford'un Kopenhag deplasmanında kırmızı kart gördüğü an
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