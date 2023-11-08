Rashford, Galatasaray maçında yok!

Manchester Unitedlı Marcus Rashford, Kopenhag maçında kırmızı kart gördü. İngiliz yıldız, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Rashford, Galatasaray maçında yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2023 23:48
Son güncelleme 08 Kasım 2023 23:54
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a konuk olan Manchester United'da Marcus Rashford, kırmızı kart gördü.

İngiliz futbolcu, 42. dakikada kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Rashford, grubun bir sonraki haftasında Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Manchester United, 29 Kasım'da karşı karşıya gelecek.

Rashford'un Kopenhag deplasmanında kırmızı kart gördüğü an



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery