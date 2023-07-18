Rashford, 5 yıl daha Manchester United'da

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, forvet oyuncusu Marcus Rashford'ın sözleşmesini yeniledi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.



Altyapısından yetiştiği Manchester United'da A takım formasını ilk kez 2016'da giyen Rashford, 359 maçta 123 gol kaydetti.



Rashford, tüm kulvarlarda 30 defa fileleri havalandırdığı 2022-23 sezonunda kariyerinin en başarılı yılını geçirdi.



