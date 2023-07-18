Rashford, 5 yıl daha Manchester United'da

Manchester United Transfer Haberleri: Manchester United, forvet oyuncusu Marcus Rashford'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; manutd.com
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Rashford, 5 yıl daha Manchester United'da
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18 Temmuz 2023 21:37
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, forvet oyuncusu Marcus Rashford'ın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.

Altyapısından yetiştiği Manchester United'da A takım formasını ilk kez 2016'da giyen Rashford, 359 maçta 123 gol kaydetti.

Rashford, tüm kulvarlarda 30 defa fileleri havalandırdığı 2022-23 sezonunda kariyerinin en başarılı yılını geçirdi.

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