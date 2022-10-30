Rashford '100' dedi, MANU 3 puanı kaptı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile David Moyes'un yönetimindeki West Ham United karşı karşıya geldi.



Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 1-0 kazanırken galibiyet golü 38. dakikada Marcus Rashford'un ayağından geldi.



RASHFORD'DAN 100. GOL



Manchester United altyapısından yetişen Marcus Rashford, kulüp kariyerinde çıktığı 319. resmi maçta 100. golüne ulaşarak kulüp tarihinde kendine önemli bir yer edinmiş oldu.



RONALDO 11 BAŞLADI



Manchester United'da geçtiğimiz günlerde disiplin cezasına çarptırılarak U21 takımı ile antrenmanlara çıkartılan Cristiano Ronaldo, UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff maçının ardından West Ham maçına da ilk 11'de başladı.



Bu sonuçla beraber Manchester United puanını 23'e yükseltirken, West Ham United 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Manchester United deplasmanda Aston Villa ile karşılaşırken, West Ham evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak.





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