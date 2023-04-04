Rashad Muhammed'in cezası belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankara Keçiörengücü'nün Fransız futbolcusu Rashad Muhammed'e 2 maç men cezası verdi.
PFDK'den yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Pendikspor mücadelesinde Rashad Muhammed'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi.
Kurulun ayrıca Dyorex Boluspor'a 28 bin lira para cezası verdiği belirtildi.
PFDK'den yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Pendikspor mücadelesinde Rashad Muhammed'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi.
Kurulun ayrıca Dyorex Boluspor'a 28 bin lira para cezası verdiği belirtildi.
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