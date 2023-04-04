Rashad Muhammed'in cezası belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Rashad Muhammed'e 2 maç men cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rashad Muhammed'in cezası belli oldu!
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04 Nisan 2023 17:25
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankara Keçiörengücü'nün Fransız futbolcusu Rashad Muhammed'e 2 maç men cezası verdi.

PFDK'den yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan Pendikspor mücadelesinde Rashad Muhammed'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi.

Kurulun ayrıca Dyorex Boluspor'a 28 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

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