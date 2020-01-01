Raptors'ın kahramanı Anunoby: "Ben attığım şutu kaçırmak için atmam..."

Toronto Raptors'ın dün akşamki kahramanı OG Anunoby, 3. maçta Boston Celtics'e karşı son saniyedeki üçlüğü atmasına şaşırmadığını söyledi.



Dün gece Doğu Konferansı yarı finallerinin 3. maçında Raptors'ı Celtics'e karşı 104-103 galibiyete taşımak için, süre dolduğunda Anunoby maçı kazanan üçlüğü sokmuştu.



Daniel Theis'in smacı Celtics'i 0.5 saniye kala iki sayı öne geçirdikten sonra, Anunoby, Kyle Lowry'den sahanın öbür tarafından gelen bir pası yakalamış ve üç sayı çizgisinin ötesinden hızlıca bir şut atıp, isabet bulmuştu.



OG, maçtan sonra şunları söyledi:



"Şutu yolladığımda, sokmayı bekliyordum. Ben attığım şutu kaçırmak için atmam. Hepsini sokmaya çalışırım. Girince şaşırmamıştım."



"SANKİ ONDAN ÇOK BİZ SEVİNMİŞ GİBİYDİK!"



Anunoby'nin takım arkadaşları kendisinden daha sevinçli gibi gözüküyordu ve Fred VanVleet, her ikisine de yetecek derecede sevinç gösterisinde bulunan ilk kişi oldu:



"Heyecanlı olduğunu biliyorum. Bence onun doğası böyle ve bazen bu durumlarda ne yapacağınızı ve nasıl tepki vereceğinizi bilemiyorsunuz. Onun sahada sevinçten koşacak bir adam olduğunu sanmıyorum, onun kişiliği öyle değil. Bu, tam bir OG hareketiydi, hayatının en büyük şutunu sokmak ve hiçbir şey olmamış gibi davranmak. Geri kalanımız muhtemelen kendisi için olduğundan daha heyecanlıydık."



"Kendimizden çok şey bekliyoruz ve bu yüzden 0-2 geride olsak da, işlerin sona ermediğini biliyorduk ama... kimse mutlu da değildi. Sinirlilerdi. Genel ruh hali çok iyi değildi. Tek ihtiyacımız olan şey havamızı ve ivmemizi kazanmaktı. Bu yüzden Cumartesi günü bu işi bağlamamız gerek."



"PASI BOŞ VERİN, ÖNEMLİ OLAN ŞUTTU!"



Anunoby'ye giden pası, Celtics'in 2.26'lık devi Tacko Fall'un üzerinden, saha dışından oldukça kusursuz bir şekilde yollayan Kyle Lowry, pasın güzelliğini de övenleri dinlemeyi reddetti ve bunun OG'nin anı olduğunu söyledi:



"Hepsi OG'nin işiydi. Bu gece OG'ye övgülerinizi sunmanız lazım. Cidden. Herkesin OG'yi takdir etmesi gerekiyor. Bu OG'nin anı, ve bu o çocuk için harika bir an. Onunla çok gurur duyuyorum ve onun adına çok mutluyum. Pasın bir önemi yoktu. Önemli olan şuttu."



Koç Nick Nurse ise maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:



"Onun adına gerçekten çok sevindik, bu maç çok çaba göstermişti. Tüm sahada çok sıkı oynadığı için böyle bir karşılık almış olması güzel."



OG'nin maç kazandıran üçlüğü şu şekildeydi:





