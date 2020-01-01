Raptors, yeni sezonda Tampa'da oynayacak!

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, Raptors'ın 2020-21 NBA sezonuna Florida eyaletinin Tampa şehrinde oynamaya başlayacağını duyurdu.



KOVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olmak amacıyla Kanada'ya zorunlu olmayan seyahatler yasaklandığından ötürü, Raptors'ın kendi sahasında oynama planı, Kanada hükümeti tarafından reddedildi.



Ujiri, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Kanadalıların karşı karşıya olduğu mevcut halk sağlığı durumunun, nihayetinde nerede oynayacağımızı belirleme ihtiyacıyla birleşmesi, 2020-21 sezonumuza Tampa, Florida'da oynamaya başlayacağımız anlamına geliyor. Bu sürece olan bağlılıkları ve Kanadalıların sağlığını koruyan hükümetin her kademesine ve halk sağlığı görevlilerine teşekkür etmek istiyoruz. Toronto'da oynamaya güvenli bir şekilde geri dönmeyi planlayarak çalışmalarımıza birlikte devam etmeyi taahhüt ediyoruz."



Başbakan Justin Trudeau'nun tweet'ine göre Kanada'nın seyahat kısıtlamaları en az 21 Aralık'a kadar 30 gün daha uzatılmış durumda.



Tampa Bay, diğer adaylar olan Nashville, Louisville, Kansas City ve New Jersey gibi diğer yerleri geride bırakarak, bu sezon Raptors'a ev sahipliği yapmak için daha önce de favori olarak görülüyordu.



