Raptors ve Hornets'ın hedefinde, Richaun Holmes var!

Toronto Raptors ve Charlotte Hornets'ın, Sacramento Kings pivotu Richaun Holmes'u takas etmekle ilgilendikleri iddia edildi.



Önümüzdeki yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak Holmes'un, son takas tarihi öncesinde birkaç takımdan ilgi görmesi bekleniyor.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, şu ana kadar başarılı bir sezon geçiren Holmes için gelecek ilgi yüksek olabilir:



"Kaynaklar, Toronto ve Charlotte dahil olmak üzere birçok takımın, Kings'in pivotu Richaun Holmes'a ilgi gösterdiğini belirtti. 2.08 boyunda bir pivot olan Holmes, 30.1 dakika sahada kalarak 14.0 sayı, 8.7 ribaund ve 1.6 blok ortalamaları ile Sacramento için oldukça verimli bir ilk beş pivotu haline geldi. Sezon sonunda sınırsız bir serbest oyuncu olacak ve güçlü bir piyasası olacaktır."



Hem Raptors hem de Hornets ekipleri, kadrolarına ilk beş kalibresinde bir pivot ekleme peşindeler ve Holmes'u takas etmek, Sacramento'nun yeniden yapılanma sürecinde olduğunun açık bir göstergesi olacak.



