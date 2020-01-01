Raptors, VanVleet ile yeniden anlaşacağından emin

Toronto Raptors'ın, bu ölü sezonda serbest oyuncu olacak Fred VanVleet ile yeni bir anlaşma yapma konusunda kendinden emin olduğu bildirildi.



VanVleet'in birkaç takımdan büyük ilgi görmesi beklense de, SportsNet'ten Michael Grange'a göre Raptors, kendisiyle yeniden anlaşma imzalayabileceğine inanıyor:



"NBA'de konuşulan şey, Raptors'ın 26 yaşındaki yıldızıyla bir şeyler yapabileceklerine dair sessiz bir güveni sürdürmeleri: İlişkileri iyi, iletişim hatları açık kalıyor, mazileri var.



Ayrıca, teorik olarak, VanVleet kendi serbest oyuncuları olduğu için, herhangi bir teklifi karşılayabilir veya aşabilirler."



NBA'de serbest oyuncu dönemi, 20 Kasım Cuma günü başlayacak.



