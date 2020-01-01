Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Raptors, VanVleet ile yeniden anlaşacağından emin

Toronto Raptors'ın, bu ölü sezonda serbest oyuncu olacak Fred VanVleet ile yeni bir anlaşma yapma konusunda kendinden emin olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors'ın, bu ölü sezonda serbest oyuncu olacak Fred VanVleet ile yeni bir anlaşma yapma konusunda kendinden emin olduğu bildirildi.

VanVleet'in birkaç takımdan büyük ilgi görmesi beklense de, SportsNet'ten Michael Grange'a göre Raptors, kendisiyle yeniden anlaşma imzalayabileceğine inanıyor:

"NBA'de konuşulan şey, Raptors'ın 26 yaşındaki yıldızıyla bir şeyler yapabileceklerine dair sessiz bir güveni sürdürmeleri: İlişkileri iyi, iletişim hatları açık kalıyor, mazileri var.

Ayrıca, teorik olarak, VanVleet kendi serbest oyuncuları olduğu için, herhangi bir teklifi karşılayabilir veya aşabilirler."

NBA'de serbest oyuncu dönemi, 20 Kasım Cuma günü başlayacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal