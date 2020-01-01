Raptors, VanVleet için 4 yıl / 80 milyon doları geçmek istemiyor!

Toronto Raptors'ın 2021'de bir maksimum kontrat boşluğunu korumak için, Fred VanVleet'in kontratını dört yıllığı 80 milyon doların altında tutmaya ihtiyacı olduğu bildirildi.



Raptors'ın, VanVleet ile bu ölü sezonda yeniden anlaşma imzalamak ve aynı zamanda 2021 için bir maksimum sözleşme boşluğuna sahip olmak adına, yeterli alanı korumak istediği belirtildi.



ESPN'den Tim Bontemps ve Bobby Marks'a göre, Toronto'nun VanVleet için aşmamak istediği hedef, dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir anlaşma.



Raptors, rakip takımların ilgisi nedeniyle VanVleet'e daha yüksek değerli bir kontrat verirse, 2021'de maksimum kontratlı bir oyuncuyla anlaşmak adına, muhtemelen diğer alanlarda maaşları düşürmeleri gerekecek.



Raptors'ın, 2021'de serbest oyuncu olması durumunda, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun peşine düşecek takımlar arasında olması bekleniyor.



