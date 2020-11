Raptors, Toronto'da oynamak için tüm şansını deniyor!

Toronto Raptors'ın 2020-21 sezonunda Toronto'da oynamak için "çok mücadele ettiği" bildirildi.



Koronavirüs salgını nedeniyle Kanada'ya seyahat yasaklandığından ötürü, NBA'in bu konuya bir çözüm bulmaya çalıştığı biliniyor ve Raptors'ın, ev maçlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde oynamasının muhtemel olduğu da birkaç sefer belirtilmişti.



New York Post'tan Marc Berman, raporunda şunlara yer verdi:



"Lig kaynakları The Post'a, 'Raptors, 2020-21 sezonunda Toronto'da kalmak için çok mücadele ediyor. İki hafta önce The Athletic, Raptors'ın Kanada'nın KOVID-19 salgınından kaynaklanan katı karantina kuralları nedeniyle Newark'taki Prudential Center'a taşınması olasılığını bildirmişti.



Diğer olası hedef noktaları arasında, Nets ile paylaşılabilecek Barclays Center, Kansas City, Seattle veya Tampa Bay bölgesi bulunuyor. Kaynaklara göre, Newark da dahil olmak üzere bu siteler zor ihtimaller ve Toronto'da kalma olasılığı hala oldukça fazla."