Raptors, Siakam ve Nurse ile ilgili iddiaları yalanladı!

Toronto Raptors, Pascal Siakam'ın koç Nick Nurse'e yönelik yorumları nedeniyle para cezasına çarptırıldığına dair iddiaları yalanladı.



Raptors'ın, başantrenör Nurse'e yönelttiği açıklamaları için Siakam'a 50 bin dolar para cezası verdiği bildirilmişti. Ancak, Toronto Star'dan Doug Smith'e göre bir Raptors sözcüsü, ikisi arasındaki herhangi bir sorunun hala "tartışılmakta olduğunu" ve "hiçbir karar alınmadığını" söyleyerek bu iddiaya itiraz etti.



TSN's Josh Lewenberg, Siakam'a yakın kişilerin genç oyuncunun para cezasına çarptırılmadığını, ancak Nurse ile hararetli bir tartışmaya girdiğini söylediklerini aktardı.



Siakam'ın son dönemdeki maçların dördüncü çeyreklerinde benchte oturduğu için hayal kırıklığına uğradığı, ancak Nurse ile ilişkisinin halen güçlü bir şekilde ilerlediği açıklandı.



Siakam'ın takım tarafından verilen herhangi bir disipline tabi olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.



