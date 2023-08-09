Toronto Raptors'ın, yıldız oyuncusu Pascal Siakam için Atlanta Hawks'tan gelen teklifi reddettiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Hawks'ın reddedilen paketinin De'Andre Hunter, AJ Griffin ve draft haklarından oluştuğunu belirtti.



Charania ayrıca Toronto'nun şimdiye dek gelen tekliflerden etkilenmediğini ve ısrarla fiyatını yükselttiğini, takımların ise Temmuz ayı başlarında Las Vegas Yaz Ligi'nde görüştüğünü ancak müzakerelerin şu anda duraksadığını söyledi.



Siakam'ın muhtemel olarak gidebileceği takımda kontratını uzatmak istememesinin, Raptors'ın aleyhine çalışan bir faktör olduğu kaydedildi.



Raptors'dan takas talebinde bulunmadığı da kayıtlara geçen 29 yaşındaki Siakam, Ekim 2019'da Raptors ile imzaladığı dört yıllığı 136,9 milyon dolarlık uzatma kontratının son yılına giriyor olacak.



