Toronto Raptors oyuncuları ve başantrenör Nick Nurse, ekibin 2020-21 sezonuna 1-5 derecesiyle başlaması sonra konuştular.



Dün gece Boston Celtics'e 126-114 mağlup olan Raptors, 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez bir sezona 1-5 serisiyle başlamış oldu.



Takımın şu anki oyuncuları arasında o sezonda sadece Kyle Lowry bulunuyordu. Geri kalan oyuncular için, Raptors'ın bu başlangıcı yeni ve rahatsız edici bir deneyim oldu.



FanVleet dün geceki maç sonrası şunları söyledi:



"Bu, çoğumuz için keşfedilmemiş bir bölge. Ben asla böyle bir şeyin parçası olmamıştım. Kimse bizi kurtarmaya gelmeyecek. Bunu kendimiz yapmalıyız. Biraz vicdan muhasebesi yapmalı ve aynada kendimize bakmalıyız."



Savunma tarafındaki eforları hakkında, koç Nurse sözlerini hiç sakınmadı:



"Herkesin suçu, benim de dahil. Savunma yaptığımız yok."



"'YİYELİM ŞUNLARI' DİYORLAR..."



Lowry, takımın sezona formsuz girişinin panzehirini şu şekilde bulmaya çalıştı:



"Yalnızca biraz daha cesur, sert ve pervasız olmamız gerek. Ve biraz havamız olmalı. Şu anda hiç fiyakamız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Sıfır. Takımlar bize bakıp 'Haydi yiyelim şunları' diyorlar."



Geçtiğimiz yedi sene, Raptors tarihindeki en güçlü basketbol dönemini temsil ediyordu. Takım şu anda Portland Trail Blazers ile birlikte ligdeki en uzun ikinci aktif playoff serisine sahip. Bu serilerden birinde Toronto, 2019'da şampiyonluğa erişmişti.



