Raptors sahibi Tanenbaum, Ujiri ile kontrat uzatma sözü verdi

Toronto Raptors'un sahibi Larry Tanenbaum, Raptors başkanı Masai Ujiri'nin kontratını uzatma sözü verdi.



Ujiri, müsait olması durumunda ligdeki pek çok yerden teklif alabileceği bilinen bir isim ve Toronto Star'dan Doug Smith'e göre, Maple Leaf Sports & Entertainment'ın başkanı Tanenbaum, bunun olmasına izin vermeyeceğine yemin ediyor.



Tanenbaum, sözleşmesinde bir yılı kalan Ujiri ile er ya da geç kontrat uzatacağını söyledi.



Toronto playofflardan elendikten sonra Raptors, koç Nick Nurse'un sözleşmesini uzatmıştı. Ayrıca gelecek sezon için sözleşmeli olan genel menajer Bobby Webster ile uzatma anlaşmasına yakın oldukları da bildirildi:



"Zamanımız var ve bu süreçte doğru zamanda ve doğru şekilde çalışacağız, bundan eminim."



Webster ile bir anlaşmaya varıldığında, Tanenbaum dikkatini Ujiri için çok yıllık bir uzatma kontratı teklif etme üzerine çevirecek:



"Masai, Nurse ve Webster ile uzatma kontratı işlerini hallediyor ve biz de bunu halledeceğiz."



Ujiri ve Webster'ın, bu sezondan sonra Fred VanVleet, Marc Gasol ve Serge Ibaka'nın sınırsız serbest oyuncular olarak piyasaya girmeleri ve OG Anunoby'ye çaylak kontrat uzatması verilmesi konusunda, vermeleri gereken kritik kadro kararları bulunuyor.



