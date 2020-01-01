Raptors organizasyonundan 3 kişi, KOVID-19 pozitif çıktı!

Toronto Raptors, organizasyonun üç üyesinin KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını ve bu kişilerin şu anda kendi kendini izole ettiğini duyurdu.



Şimdiye kadar ekipteki hiç kimse, takip testleri ve temas takibinin ardından pozitif test sonucu almamıştı.



Ekip, pozitif sonuçların oyunculardan, personelden veya yöneticilerden gelmiş olduğu konusunda belirgin bir açıklama yapmadı. Başantrenör Nick Nurse, TSN'den Josh Lewenberg'e göre tüm oyuncuların Pazar günü antrenmana çıktığını belirtmişti.



NBA, geçtiğimiz sezon Orlando bubble'ının içindeyken tek bir pozitif test sonucu almadıktan sonra, Çarşamba günü ligdeki 546 oyuncudan 48'inin, Kasım ayının son haftasındaki bir tur testten pozitif sonuçlar aldığını duyurmuştu.



Raptors şu anda 2020-21 sezonuna Tampa'da hazırlanıyor. Kanada federal hükümetinin KOVID-19 kısıtlamaları nedeniyle Toronto'da oynama teklifini reddetmesinin ardından ekip, geçici olarak Florida'ya taşınmıştı.



