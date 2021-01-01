Raptors, Matt Thomas'ı Utah'a takasladı!

Toronto Raptors'ın, ikinci tur Draft hakları karşılığında Utah Jazz'e guard Matt Thomas'ı takas ettiği kaydedildi.



Utah'ın, Golden State Warriors'ın 2021 ikinci tur Draft hakkını, anlaşmanın bir parçası olarak Toronto'ya göndereceği belirtildi.



26 yaşındaki Thomas, 67 kariyer NBA maçında üçlük çizgisi gerisinden %45.7'lik isabet oranına sahip.



2022 sezonunun sonunda sınırlı bir serbest oyuncu olacak olan ve bu sezon 1.5 milyon dolar maaş alan Thomas'ın sözleşmesi, 2021-22 sezonu için garantili değil.



