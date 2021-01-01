Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Raptors, Masai Ujiri ile yoluna devam ediyor!

Toronto Raptors, başkan yardımcısı ve basketbol operasyonları başkanı Masai Ujiri ile çok yıllı yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors, başkan yardımcısı ve basketbol operasyonları başkanı Masai Ujiri ile çok yıllı yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Sözleşme şartları açıklanmayan Ujiri, takımın en tepedeki basketbol ve iş yöneticisi olarak hizmet etmeye devam edecek ve aynı zamanda kar amacı gütmeyen kuruluş Giants of Africa'nın başkanı ve kurucu ortağı olarak hayırsever çalışmalarını da yürütecek.

Ujiri, takım tarafından paylaşılan bir videoda şunları söyledi:

"Daha önce söyledim ve tekrar söylüyorum. Toronto'da yine kazanacağız. Bu takıma liderlik etme şansına sahip olduğum için minnettarım. Toronto Raptors'ın lideri olmaya bayılıyorum ve burada kalıyorum."

Ujiri, Denver Nuggets'ın genel menajeri ve basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak üç yıllık başarılı bir görev süresinin ardından Raptors ekibine Mayıs 2013'te katılmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal