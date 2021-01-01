Raptors, Masai Ujiri ile yoluna devam ediyor!

Toronto Raptors, başkan yardımcısı ve basketbol operasyonları başkanı Masai Ujiri ile çok yıllı yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu.



Sözleşme şartları açıklanmayan Ujiri, takımın en tepedeki basketbol ve iş yöneticisi olarak hizmet etmeye devam edecek ve aynı zamanda kar amacı gütmeyen kuruluş Giants of Africa'nın başkanı ve kurucu ortağı olarak hayırsever çalışmalarını da yürütecek.



Ujiri, takım tarafından paylaşılan bir videoda şunları söyledi:



"Daha önce söyledim ve tekrar söylüyorum. Toronto'da yine kazanacağız. Bu takıma liderlik etme şansına sahip olduğum için minnettarım. Toronto Raptors'ın lideri olmaya bayılıyorum ve burada kalıyorum."



Ujiri, Denver Nuggets'ın genel menajeri ve basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak üç yıllık başarılı bir görev süresinin ardından Raptors ekibine Mayıs 2013'te katılmıştı.



