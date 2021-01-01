Raptors, Lowry ve Powell'lı takaslar için görüşmelerde!

Toronto Raptors'ın, Kyle Lowry ve Norman Powell'ın dahil olduğu takasları birden çok takımla tartıştığı iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Philadelphia 76ers ve Miami Heat ekipleri, önümüzdeki yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak Lowry ile ilgileniyor ancak her iki takım da anlaşmayı tamamlama çabalarında kısıtlama gösteriyor.



Wojnarowski, Lowry'nin birkaç takıma gitmeye açık olduğunu ve her iki konferanstaki ekiplerin de Raptors yıldızı için teklifler yaptığını bildirdi.



Philadelphia'nın ayrıca, Şubat ayının başından bu yana 23.6 sayı ortalamasına sahip olan Powell ile de ilgilendiği bildirildi. Altıncı yılındaki oyuncunun gelecek sezon için sözleşmesinde opsiyonu bulunuyor.



