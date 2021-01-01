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Raptors, Kyle Lowry'yi takaslamayı planlamıyor!

Toronto Raptors'ın, yıldız oyuncusu Kyle Lowry ile takas yapmayı planlamadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors'ın, yıldız oyuncusu Kyle Lowry ile takas yapmayı planlamadığı iddia edildi.

TSN'den Josh Lewenberg'e göre, Lowry'yi soran takımlara, Toronto'nun son takas tarihi öncesinde veteran yıldızından ayrılmayı planlamadığı bilgisi verildi.

Raptors'ın kendisini takaslama konusundaki isteksizliğine rağmen, Lowry önümüzdeki hafta en çok ilgi gösterilecek hedeflerden biri olmayı sürdürüyor. Lowry bu sezon sonunda serbest oyuncu olacak ve üst üste altı maç kaybetmiş olan Raptors, şu anda Doğu Konferansı playoff tablosunun dışında yer alıyor.

Toronto ile dokuzuncu, NBA'de de 15'inci sezonunda bulunan Lowry, bu sezon oynadığı 33 maçta %38.6 isabetle 17.8 sayı, 7.5 asist, 5.6 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalıyor.

Lowry, takım tarihinin üçlük isabeti (1.478), asist (4.186), top çalma (866) ve triple-double (16) lideri konumunda.


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