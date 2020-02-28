Raptors, Kyle Lowry'nin formasını emekli edecek!

Toronto Raptors'ın, eski yıldızı Kyle Lowry'nin 7 numaralı formasını emekli edeceği bildirildi.



Raptors yöneticisi ve Maple Leaf Sports and Entertainment başkanı Larry Tanenbaum, organizasyonun Lowry'nin 7 numaralı formasını hem saha içinde hem de saha dışında gösterdiği çabalar için tavana asmayı planladığını söyledi:



"Kendisi bir Raptor olarak emekli olacak ve numarası kesinlikle tavanda olacak. Bu onur Toronto için bir ilk olacak ve ben de Kyle'ı çok seviyorum."



"AĞLAYACAĞIMI BİLİYORUM"



Lowry, Miami Heat'in bir üyesi olarak Kanada'ya heyecanla beklenen dönüşünün, gelecek sezon inanılmaz derecede duygusal bir olay olacağının farkında olduğunu belirtti.



35 yaşındaki oyuncu, imza ve takas anlaşmasıyla resmi olarak Miami Heat üyesi olduktan sonra, muhabirlere şu ifadeleri kullandı:



"Toronto'daki ilk maçımı pek sabırsızlıkla beklemiyorum, çünkü bana takdirlerini sunacaklarını ve ağlayacağımı biliyorum."



KOVID-19 salgınının bir sonucu olarak Lowry, Scotiabank Arena'da Raptors taraftarları önündeki son maçını, 28 Şubat 2020'de Charlotte Hornets'a karşı oynamıştı.



Lowry, Raptors tarihinde asist (4,277), top çalma (873), üçlük isabeti (1.518) ve triple-double (16) istatistiklerinde lider konumda yer alıyor.



