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Raptors, Khem Birch'ü kadrosuna kattı

Toronto Raptors, serbest oyuncu Khem Birch ile anlaştığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors, serbest oyuncu Khem Birch ile anlaştığını duyurdu.

28 yaşındaki Birch, kendisine daha fazla süre verecek bir takımda yer alma arzusu sebebiyle, geçtiğimiz Perşembe günü Orlando Magic ile serbest kalması üzerine anlaşmıştı.

Montreal doğumlu oyuncu, Orlando'da pivot rotasyonunda süre almak için Wendell Carter Jr. ve Mo Bamba ile yarışıyordu. Şimdi ise, sözleşmeli olduğu iki pivot Chris Boucher ve Aron Baynes'in bulunduğu uzun rotasyonunda derinliğe ihtiyaç duyan bir Raptors ekibinde yer alacak.

Birch, bu sezon oynadığı 48 maçta ortalama 19.8 dakika süre alarak, 5.3 sayı ve 5.1 ribaund istatistikleri tutturmuştu 2014'te Draft edilmedikten sonra, Birch NBA'deki siftahını 2017-18 sezonunda Magic ile yapmıştı.


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