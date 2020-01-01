Raptors, Kanada yerine Louisville'de oynayabilir!

Toronto Raptors'ın önümüzdeki sezon ev sahibi olduğu maçlarını, Kanada'nın dışında oynayabileceği bildirildi.



Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill'e göre, Raptors ev sahibi olduğu maçlarını Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde oynayabilir.



Goodwill'e göre, koronavirüs salgını nedeniyle Kanada'ya seyahat yasaklandığından ötürü, Raptors böyle bir yola başvurabilir:



"Raptors da benzer bir ikilemle karşı karşıya ve lig kaynakları, Yahoo Sports'a yönlendirilen alternatif bir konumun Kentucky eyaletinin, Louisville şehri olduğunu söylüyor. Eski NBA oyuncusu ve başarılı iş adamı Junior Bridgeman, Louisville'deki 'KFC Yum! Center'ın NBA için hazır olduğunu düşünüyor.



Bir sonraki görüşmede, toplu pazarlık sözleşmesi, gelecek sezon için rekabetçi formatlar ve sosyal adalet koalisyonu hakkında bir güncelleme ile birlikte tartışılacak konuların bir listesi olduğundan ötürü, henüz bir karar alınmış değil.



Louisville, ligin bir yer değiştirme veya genişleme takımı eklemesi durumunda ilk sırada yer almayacak; bu sıra Seattle'ın. Ancak kaynaklara göre, Raptors'ın kısa bir süre için Louisville'de olmasını, hatta mevcut bir NBA pazarını paylaşmasını insanlara satmak daha kolay gibi görünüyor."





