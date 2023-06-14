Toronto Raptors'ın yeni koçu Darko Rajakovic, Toronto'nun geleceğine dair belirsizliklere rağmen karşılaşacağı zorluklara hazır olduğunu söyledi.



Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns ve Memphis Grizzlies'de asistan koç olarak birçok deneyim yaşamış olan 44 yaşındaki Rajakovic, genç oyuncuların gelişimi üzerine çalışmalarının yanı sıra takımıyla kurduğu ilişkiler açısından umut veren bir koç olarak kabul ediliyor.



Birçok kişi hâlâ ekibin yeniden yapılanmakla mücadele etmek arasında kararsız olması sonrası oluşan belirsizlik havasından yakınıyor olsa da, Rajakovic, Raptors'ın başkanı Masai Ujiri ve genel menajer Bobby Webster'ın yaklaşımı ne olacaksa olsun, bu mücadeleyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı:



"Bunun üzerine konuşmuştuk ve bu konuşmalarımız devam ediyor. Ama günün sonunda işin en tepesinde olan kişiler Masai ile Bobby, ve onlar da kesinlikle güvendiğim insanlar. Takım için en doğru kararları vereceklerdir. Bu kararlar ne olursa olsun, onların önderliğinde ilerleyeceğim ve işimi de bu şekilde yapacağım."



Rajakovic'in, takımla beş sezon geçirdikten sonra yolların ayrıldığı Nick Nurse'den sonra görevi devralan koç olarak yapacakları merak konusu.





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