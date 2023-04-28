Toronto Raptors'ın, WNBA'de Yılın Koçu seçilmiş olan Becky Hammon'ın yanı sıra NBA'in bazı yardımcı koçlarıyla görüşme izni aldığı bildirildi.



Raptors, 2019'da birlikte NBA şampiyonluğuna ulaştığı eski koçu Nick Nurse ile yakın zamanda yolları ayırmasının ardından, yeni başantrenör arayışını sürdürüyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, takımların Toronto'ya görüşme izni verdiği asistan koçlardan bazılarının Golden State Warriors'tan Kenny Atkinson, Milwaukee Bucks'tan Charles Lee, Phoenix Suns'tan Kevin Young, San Antonio Spurs'tan Mitch Johnson, Sacramento Kings'ten Jordi Fernandez, Memphis Grizzlies'den Darko Rajakovic ve Miami Heat'ten Chris Quinn olduğunu belirtti.



Wojnarowski ayrıca Raptors'ın bazı eski NBA başantrenörleriyle, NCAA koçlarıyla ve takımın şu anki yardımcı koçu Adrian Griffin ile görüşmeyi planladıklarını da söyledi.



Hammon, Raptors tarafından işe alınması durumunda NBA tarihindeki ilk kadın başantrenör olacak. 2014'te Spurs ekibine dahil olan Hammon, Kuzey Amerika'nın en büyük erkek profesyonel liglerinden herhangi birinde görev alan ilk tam zamanlı kadın yardımcı antrenör olmuştu.



46 yaşındaki Hammon, WNBA'in Las Vegas Aces takımında başantrenörlük görevini üstlenmeden önce San Antonio'da sekiz sezon asistan olarak çalışmıştı. Toplam 16 yıl süren WNBA kariyeri boyunca altı kez All-Star seçilme başarısı göstermiş olan Hammon, önceki yıl görevdeki ilk sezonunda Aces'i şampiyonluğa taşımıştı.





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