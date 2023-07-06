Raptors'ın radarında Ayo Dosunmu var

Chicago Bulls'un sınırlı serbest oyuncusu Ayo Dosunmu ile Toronto Raptors'ın ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Raptors'ın radarında Ayo Dosunmu var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2023 13:47
Chicago Bulls'un sınırlı serbest oyuncusu Ayo Dosunmu ile Toronto Raptors'ın ilgilendiği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer'a göre Raptors, geçtiğimiz hafta Houston Rockets'ın yolunu tutan eski point guardı Fred VanVleet'in yerine Dennis Schröder'ı kadrosuna katmış olsa bile, Dosunmu ile de ilgileniyor.

Bulls, 2022-23 sezonunda oynadığı 80 maçta 8.6 sayı, 2.8 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalayan Dosunmu'ya Toronto'nun yapabileceği herhangi bir teklifi karşılama fırsatına sahip olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery