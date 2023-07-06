Chicago Bulls'un sınırlı serbest oyuncusu Ayo Dosunmu ile Toronto Raptors'ın ilgilendiği iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer'a göre Raptors, geçtiğimiz hafta Houston Rockets'ın yolunu tutan eski point guardı Fred VanVleet'in yerine Dennis Schröder'ı kadrosuna katmış olsa bile, Dosunmu ile de ilgileniyor.



Bulls, 2022-23 sezonunda oynadığı 80 maçta 8.6 sayı, 2.8 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalayan Dosunmu'ya Toronto'nun yapabileceği herhangi bir teklifi karşılama fırsatına sahip olacak.



