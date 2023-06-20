Toronto Raptors'ın, OG Anunoby'yi takas etme konusunda "isteksiz" olduğu iddia edildi.



Anunoby, Raptors kendisini tutmayı tercih etmeden önce geçtiğimiz Şubat ayındaki son takas gününde gönderilme olasılığı en yüksek oyunculardan biriydi.



Substack'tan Marc Stein, Anunoby'yi "birçok takımın takas etmek istediğini" ancak Toronto'nun bunu gerçekleştirme konusunda "gönülsüz" olduğunu bildirdi.



Stein ayrıca, Indiana Pacers, Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies ekiplerinin Anunoby ile ilgilendiklerinin sinyallerini verdiğini de sözlerine ekledi.



Kontratındaki opsiyonu reddetmesi halinde 2024'te serbest oyuncu olabilecek olan Anunoby ile, Portland Trail Blazers'ın da ilgilendiği söylenmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ