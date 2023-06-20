Raptors'ın, Anunoby'yi takaslamaya "gönlü yok"

Toronto Raptors'ın, OG Anunoby'yi takas etme konusunda "isteksiz" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Raptors'ın, Anunoby'yi takaslamaya 'gönlü yok'
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20 Haziran 2023 15:18
Toronto Raptors'ın, OG Anunoby'yi takas etme konusunda "isteksiz" olduğu iddia edildi.

Anunoby, Raptors kendisini tutmayı tercih etmeden önce geçtiğimiz Şubat ayındaki son takas gününde gönderilme olasılığı en yüksek oyunculardan biriydi.

Substack'tan Marc Stein, Anunoby'yi "birçok takımın takas etmek istediğini" ancak Toronto'nun bunu gerçekleştirme konusunda "gönülsüz" olduğunu bildirdi.

Stein ayrıca, Indiana Pacers, Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies ekiplerinin Anunoby ile ilgilendiklerinin sinyallerini verdiğini de sözlerine ekledi.

Kontratındaki opsiyonu reddetmesi halinde 2024'te serbest oyuncu olabilecek olan Anunoby ile, Portland Trail Blazers'ın da ilgilendiği söylenmişti.

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