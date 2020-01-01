Raptors, Goran Dragic'i kovalayabilir!

Toronto Raptors'ın, Miami Heat point guardı Goran Dragic'i 2020 serbest oyuncu döneminde alabileceği iddia edildi.



Geçtiğimiz sezon NBA şampiyonluğunu kazanan ve son birkaç sezon Doğu Konferansı'nın en iyi takımlarından biri olarak gözüken Raptors'ın, tekrar şampiyon olabilmeleri şansına çok az kişi inanıyor olsa da, yapılabilecek birkaç doğru hamle, kendilerini önümüzdeki yıllarda tekrar rekabetçi konuma getirebilir.



Bu hamlelerden biri, Bleacher Report'dan Grant Hughes'a göre Lowry'ye "güvenilir" bir destek olarak hizmet edebilecek, Dragic olabilir:



"Bu senaryoda, Toronto toplu veya topsuz alandaki görevleri yerine getirebilecek, güvenilir bir yedek point guard'a ihtiyaç duyacaktır.



Goran Dragic, Toronto'nun adamıdır.



Dragic'in, bu sezon Heat ile kazandığı 19.2 milyon dolara yakın bir şey beklememesi gerekiyor ve Raptors'ın 2021 için maaş boşluğunu temiz tutma arzusu, bir yıllık anlaşma için razı olması ve / veya ikinci sezonun kısmi garantili kontrat olacağını kabul etmesi gerektiği anlamına geliyor. Toronto, Giannis Antetokounmpo'yu kovalamak için, dikkatli olmalı."



34 yaşındaki Slovenyalı guard, bu sezon Miami için ortalama 16.0 sayı, 5.1 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



