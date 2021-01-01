Raptors, Goran Dragic'i bırakmak istemiyor!

Toronto Raptors'ın, yeni oyuncusu Goran Dragic'i takımda tutmak istediği bildirildi.



Substack'tan Marc Stein'e göre Dragic'i tutmaya kararlı olan Raptors, veteran guard ile serbest kalması üzerine herhangi bir görüşme yapmayı planlamıyor.



Toronto ekibi Dragic'i, Kyle Lowry'yi Miami'ye gönderen bir imza ve takas anlaşmasının parçası olarak Heat'ten Precious Achiuwa ile beraber kadrosuna katmıştı.



35 yaşındaki oyuncunun, yeniden yapılanma sürecinde olacak Raptors ekibi için, Lowry'den sonraki önemli veteran varlığı rolünü üstlenebilecek isim olabileceği düşünülüyor.



Raptors'ın, Dragic için gelebilecek takas teklifleriyle ilgilenmediği de iddia edildi. Sloven oyuncu için mümkün olabilecek hedef yerlerinden birinin, memleketlisi Luka Doncic'in bulunduğu Dallas Mavericks ekibi olabileceği söylenmişti.



