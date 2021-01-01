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Raptors, GM'i Webster ile kontrat uzattı

Toronto Raptors, genel menajeri Bobby Webster ile çok yıllı bir uzatma anlaşması imzaladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors, genel menajeri Bobby Webster ile çok yıllı bir uzatma anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şartları açıklanmayan anlaşma için, Webster yaptığı bir duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Takım ile bir sonraki şampiyon Raptors kadrosunu oluşturma çalışmalarına devam edebilmek, harika bir şey."

Webster, Raptors'a 2013 yılında takımın basketbol yönetimi ve stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı olarak katılmıştı. Dört yıl sonra genel menajerliğe terfi eden Webster, NBA tarihinde bu rolü üstlenen en genç yönetici olmuştu.

Toronto, iki yıl önce Webster'ın rehberliğinde takımın ilk şampiyonluğuna ulaşan uzun ömürlü bir playoff takımı olmuştu.

Webster, Raptors tecrübesi öncesinde NBA'in New York'taki lig ofisinde yedi yıl geçirmişti.


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