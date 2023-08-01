Raptors, Garrett Temple'ı kadrosuna kattı

Toronto Raptors'ın, Garrett Temple ile tek yıllığı 3.2 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Raptors, Garrett Temple'ı kadrosuna kattı
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01 Ağustos 2023 10:15
Toronto Raptors'ın, Garrett Temple ile tek yıllığı 3.2 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Son iki sezonu New Orleans Pelicans formasıyla geçiren tecrübeli oyuncu, 84 maçta 4.3 sayı, 1.9 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları yakalamıştı.

New Orleans'ın bu ayın başlarında maliyet azaltma amacıyla serbest bıraktığı Temple, ilk olarak iki yıl önce Lonzo Ball'un imza-ve-takas anlaşmasının bir parçası olarak Chicago Bulls'tan alınmıştı.

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