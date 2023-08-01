Toronto Raptors'ın, Garrett Temple ile tek yıllığı 3.2 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı bildirildi.



Son iki sezonu New Orleans Pelicans formasıyla geçiren tecrübeli oyuncu, 84 maçta 4.3 sayı, 1.9 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları yakalamıştı.



New Orleans'ın bu ayın başlarında maliyet azaltma amacıyla serbest bıraktığı Temple, ilk olarak iki yıl önce Lonzo Ball'un imza-ve-takas anlaşmasının bir parçası olarak Chicago Bulls'tan alınmıştı.



