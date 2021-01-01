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Raptors, De Colo ve Trent Jr.'ı sınırlı serbest oyuncu yaptı

Toronto Raptors, ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Nando De Colo ve Gary Trent Jr.'a kontrat teklifleri sunduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors, ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Nando De Colo ve Gary Trent Jr.'a kontrat teklifleri sunduğunu duyurdu.

Sonuç olarak, Raptors her iki oyuncuyu da sınırlı serbest oyuncu statüsüne getirerek, ölü sezon döneminde kendilerine gelecek herhangi bir teklifi karşılama hakkına sahip oldu.

De Colo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunduğundan ötürü, bu yaz NBA'e gitmesinin pek olası olmadığı düşünülüyor.

Trent Jr. ise geçtiğimiz sezonda Portland Trail Blazers ve Raptors formaları giydiği 58 maçta, kariyerinin en iyisi olan 15.3 sayı ortalaması yakalamıştı.


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