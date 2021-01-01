"Raptors, Ben Simmons takasıyla ilgileniyor" iddiası

Toronto Raptors'ın, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ı takas etmekle ilgilendiği iddia edildi.



76ers'ın genç yıldızını takas bloğuna koymasıyla, Simmons'ın bu yaz işlem görmesi bekleniyor.



Substack'ten Marc Stein, Raptors'ın Simmons'ı almanın yollarını araştırdığını bildirdi.



Philadelphia'nın ikinci turda Atlanta Hawks tarafından playofflardan elenmesinden bu yana, 25 yaşındaki oyuncunun muhtemel bir takas adayı olduğu konuşuluyordu.



Son raporlar, Sixers'ın Simmons'ı takas etme karşılığında, başta All-Star seviyesinde bir oyuncunun bulunduğu "büyük bir paket" almayı umduğunu öne sürmüştü.



Öte yandan Raptors ise, Kyle Lowry'nin serbest oyuncu dönemiyle karşı karşıya ve Los Angeles Lakers gibi birkaç şampiyonluk adayının, veteran oyuncuyla ciddi bir şekilde ilgilendiği iddia ediliyor.



Lowry'nin başka bir yere gitmeyi tercih etmesi durumunda, Toronto'nun veteran guardın yerine 76ers'ın All-Star oyuncusuna olan ilgisini artırabileceği düşünülüyor.



