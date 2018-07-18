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Raptors başkanı Ujiri: "DeRozan'dan özür diliyorum"

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, Çarşamba günü San Antonio Spurs'le yaptığı takasa öncülük eden DeMar DeRozan ile oluşan "yanlış iletişim"den dolayı özür diledi.

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, Çarşamba günü San Antonio Spurs'le yaptığı takasa öncülük eden DeMar DeRozan ile oluşan "yanlış iletişim"den dolayı özür diledi.

Ujiri Cuma günü yaptığı açıklamada, "DeMar ile yaz liginde bir görüşme yaptım ve bu kadar anlatmak istiyorum. Konuştuğumuzda  belki de benim hatam, ondan ileride ne beklediğimizi anlatmamdı. Bu yüzden, bir takasla ilgili değil, ondan ne beklediğime değinme durumu sanırım aradaki farkın olduğu yerdi." şeklinde konuştu.

DeRozan'a yakın kaynaklar, DeRozan'ın yaz aylarında Las Vegas'taki Toronto yetkilileriyle bir araya geldiğini ve takas işlemi yapılmayacağının söylendiğini bildirmişti.

Ujiri şunları ekledi: "İşimde, her zaman sahip olduğum takımla birlikte ilerlediğimizi varsaymak zorundayım. Orada bir yanlış anlaşılma varsa, DeMar'dan, ailesinden ve temsilcilerinden özür dilerim."

"KAWHI VARSA ÜSTÜNE ATLAMALISINIZ"

Ujiri, DeRozan'ın takıma yaptığı katkıları takdir ettiğini, ancak Kawhi Leonard'ı alma fırsatını kaçıramayacağını düşündüğünü söyledi:

"En iyi beş oyuncudan birine ulaşma şansınız olduğunda, bu çok sık gelmez ve bence üzerine atlamak zorundasınız."

Ujiri Cuma günü yaptığı açıklamada, "Kawhi Kanada'da oynama konusunda ilgisiz olduğunu ifade etmedi. Bu şeylerin birçoğu herkesin her şey hakkında kendi fikirleri. Kawhi Leonard ya da yanındakilerden bu hissi almadım ve yüz yüze görüştüğümüzde ona bu şansı vereceğim." şeklinde konuştu.

UJIRI BU İŞTEN UMUTLU

Bu yüz yüze görüşme daha sonra Cuma akşamı gerçekleşti ve Raptors, Leonard ve Ujiri'nin bir resmini tweet attı.

Lig kaynakları, ne Leonard'ın ne de DeRozan'ın anlaşma konusunda hevesli olmadığını söylemişti. Leonard, önümüzdeki yaz Lakers'la serbest oyuncu döneminde anlaşma imzalamayı planladığını açık bir şekilde belirtmişti.

Ujiri, Leonard'ın önümüzdeki birkaç gün içinde bir fiziksel testten geçeceğini söyledi. Leonard geçen sezonki kuadriseps sakatlığından ötürü sadece dokuz maçta oynayabilmiş ve sezonun çoğunu Spurs'den uzak geçirmişti.

"Kawhi'la, menajerleriyle ve amcasıyla konuştum ve her şey iyi gitti. Onlarla yüz yüze görüşmeyi dört gözle bekliyorum ve bu da bizim sorumluluğumuz. Mümkün olduğu kadar kendilerini rahat ettirmemiz gerekiyor. Bu konuda güvenim tam. İyi bir oyun planımız olduğunu düşünüyorum ve bunun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz."





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Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, Çarşamba günü San Antonio Spurs'le yaptığı takasa öncülük eden DeMar DeRozan ile oluşan "yanlış iletişim"den dolayı özür diledi.
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