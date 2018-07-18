Raptors başkanı Ujiri: "DeRozan'dan özür diliyorum"

"KAWHI VARSA ÜSTÜNE ATLAMALISINIZ"

UJIRI BU İŞTEN UMUTLU

İLGİLİ VİDEO

Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, Çarşamba günü San Antonio Spurs'le yaptığı takasa öncülük eden DeMar DeRozan ile oluşan "yanlış iletişim"den dolayı özür diledi.Ujiri Cuma günü yaptığı açıklamada,şeklinde konuştu.DeRozan'a yakın kaynaklar, DeRozan'ın yaz aylarında Las Vegas'taki Toronto yetkilileriyle bir araya geldiğini ve takas işlemi yapılmayacağının söylendiğini bildirmişti.Ujiri şunları ekledi:Ujiri, DeRozan'ın takıma yaptığı katkıları takdir ettiğini, ancak Kawhi Leonard'ı alma fırsatını kaçıramayacağını düşündüğünü söyledi:Ujiri Cuma günü yaptığı açıklamada,şeklinde konuştu.Bu yüz yüze görüşme daha sonra Cuma akşamı gerçekleşti ve Raptors, Leonard ve Ujiri'nin bir resmini tweet attı.Lig kaynakları, ne Leonard'ın ne de DeRozan'ın anlaşma konusunda hevesli olmadığını söylemişti. Leonard, önümüzdeki yaz Lakers'la serbest oyuncu döneminde anlaşma imzalamayı planladığını açık bir şekilde belirtmişti.Ujiri, Leonard'ın önümüzdeki birkaç gün içinde bir fiziksel testten geçeceğini söyledi. Leonard geçen sezonki kuadriseps sakatlığından ötürü sadece dokuz maçta oynayabilmiş ve sezonun çoğunu Spurs'den uzak geçirmişti.