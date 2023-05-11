Toronto Raptors ekibinin, eski NBA oyuncusu ve şu anki ESPN analisti JJ Redick ile boştaki başantrenörlük pozisyonu için görüşme yaptığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Redick'in Raptors yöneticileriyle görüşen adayların bir parçası olduğunu belirtti.



Sportsnet'ten Michael Grange, Toronto'nun daha önce 38 yaşındaki eski oyuncunun koçluk yapabilme potansiyelini yoklamış olduğunu bildirdi.



NBA'de 15 yıl forma giyen ve en çok LA Clippers ve Orlando Magic ekiplerinde ön plana çıkmış olan Redick, kariyerinde 12,8 sayı, 2,0 ribaund ve 2,0 asist ortalamaları yakalamıştı.



Wojnarowski, Boston Celtics de dahil olmak üzere birçok takımın Redick'i emekli olduğundan beri yardımcı antrenörlük pozisyonu için hedeflemiş olduğunu da sözlerine ekledi.





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