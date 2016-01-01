"Raptors, Andre Drummond ile ilgileniyor" iddiası

Toronto Raptors'ın, Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond ile ilgilendiği iddia edildi.



Drummond, Detroit Pistons ile 2016'da imzaladığı beş yıllığı 127 milyon dolarlık sözleşmenin son sezonunda bulunuyor ve geçen yılın son takas tarihinde Cavaliers'a gittiğinde, diğer takımlardan çok az ilgi görmüştü.



The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Raptors, Drummond için takas yapmak isteyen ekipler arasında yer alıyor.



Raptors, 2020 ölü sezonunda hem Serge Ibaka hem de Marc Gasol'u kaybederek, pivot rotasyonunda yara almıştı.



Ancak Toronto, Drummond'ın 28.75 milyon dolarlık maaşı düşünüldüğünde, takasın gerçekleşmesi için yeterli karşılığı göndermek adına sıkıntı çekebilir.



