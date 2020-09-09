RAPOR: Takımların Süper Lig kariyerleri!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için geriye sayım sürerken, 62 yıllık geçmişi bulunan organizasyona Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş damga vurdu.



1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.



Geçen sezon küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde yer alacak 21 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:



Galatasaray



Kuruluş yılı: 1905



Renkleri: Sarı-kırmızı



Kulüp başkanı: Mustafa Cengiz



Teknik direktör: Fatih Terim



Stadı: Türk Telekom (52 bin 223)



Sezon: 63. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez)



En kötü derecesi: 11.



En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)



En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)



Fenerbahçe



Kuruluş yılı: 1907



Renkleri: Sarı-lacivert



Kulüp başkanı: Ali Koç



Teknik direktör: Erol Bulut



Stadı: Ülker (47 bin 834)



Sezon: 63. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)



En kötü derecesi: 10.



En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)



En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)



Beşiktaş



Kuruluş yılı: 1903



Renkleri: Siyah-beyaz



Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi



Teknik direktör: Sergen Yalçın



Stadı: Vodafone Park (41 bin 188)



Sezon: 63. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez)



En kötü derecesi: 11. (2 kez)



En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)



En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe), 7-2 (Çaykur Rizespor)



Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15 olarak tescillendi.



MKE Ankaragücü



Kuruluş: 1910



Renkleri: Sarı-lacivert



Kulüp başkan: Fatih Mert



Teknik direktör: Fuat Çapa



Stadı: Eryaman (20 bin 560)



Sezon: 52. sezonu



En iyi derecesi: 4. (4 kez)



En kötü derecesi: 4 kez küme düştü.



En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)



En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)



Not: 2019-2020 sezonunu 18. ve son sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam edecek.



Gençlerbirliği



Kuruluş yılı: 1923



Renkleri: Kırmızı-siyah



Kulüp başkanı: Murat Cavcav



Teknik direktör: Mert Nobre



Stadı: Eryaman (20 bin 560)



Sezon: 48. sezonu



En iyi derecesi: 3. (2 kez)



En kötü derecesi: 3 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor ve Galatasaray)



En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)



Trabzonspor



Kuruluş yılı: 1967



Renkleri: Bordo-mavi



Kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu



Teknik direktör: Eddie Newton



Stadı: Medical Park (40 bin 782)



Sezon: 47. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (6 kez)



En kötü derecesi: 14.



En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)



En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)



En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)



Göztepe



Kuruluş yılı: 1925



Renkleri: Sarı-kırmızı



Kulüp başkanı: Mehmet Sepil



Teknik direktör: İlhan Palut



Stadı: Gürsel Aksel (19 bin 713)



Sezon: 29. sezonu



En iyi derecesi: 3.



En kötü derecesi: 5 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 9-1 Feriköy



En farklı skorlu yenilgisi: 7-1 (Fenerbahçe), 6-0 (Beşiktaş)



En gollü maçı: 9-1 (Feriköy), 3-7 (Beşiktaş)



Antalyaspor



Kuruluş yılı: 1966



Renkleri: Kırmızı-beyaz



Kulüp başkanı: Ali Şafak Öztürk



Teknik direktör: Tamer Tuna



Stadı: Antalya (32 bin 537)



Sezon: 25. sezonu



En iyi derecesi: 5.



En kötü derecesi: 5 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Beşiktaş ve Gençlerbirliği)



En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)



Kayserispor



Kuruluş yılı: 1966



Renkleri: Sarı-kırmızı



Kulüp başkanı: Berna Gözbaşı



Teknik direktör: Bayram Bektaş



Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)



Sezon: 25. sezonu



En iyi derecesi: 5. (4 kez)



En kötü derecesi: 6 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)



En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor), 7-2 (Manisaspor)



Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam edecek.



Denizlispor



Kuruluş yılı: 1966



Renkleri: Yeşil-siyah



Kulüp başkanı: Ali Çetin



Teknik direktör: Robert Prosinecki



Stadı: Denizli Atatürk (18 bin 745)



Sezon: 21. sezonu



En iyi derecesi: 5. (2 kez)



En kötü derecesi: 3 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Yozgatspor), 6-1 (Sakaryaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (2 kez Fenerbahçe)



En gollü maçı: 2-6 (MKE Ankaragücü, Samsunspor, Fenerbahçe)



Çaykur Rizespor



Kuruluş yılı: 1953



Renkleri: Mavi-yeşil



Kulüp başkanı: Hasan Kartal



Teknik direktör: Stjepan Tomas



Stadı: Çaykur Didi (15 bin 332)



Sezon: 20. sezonu



En iyi derecesi: 5.



En kötü derecesi: 5 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Bursaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe, Trabzonspor)



En gollü maçı: 4-7 (Malatyaspor), 2-7 (Beşiktaş)



Konyaspor



Kuruluş yılı: 1981



Renkleri: Yeşil-beyaz



Kulüp başkanı: Hilmi Kulluk



Teknik direktör: Bülent Korkmaz



Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)



Sezon: 20. sezonu



En iyi derecesi: 3.



En kötü derecesi: 3 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)



En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor)



Kasımpaşa



Kuruluş yılı: 1921



Renkleri: Lacivert-beyaz



Kulüp başkanı: Turgay Ciner



Teknik direktör: Mehmet Altıparmak



Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)



Sezon: 17. sezonu



En iyi derecesi: 6. (2 kez)



En kötü derecesi: 3 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)



En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)



En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor)



Sivasspor



Kuruluş yılı: 1967



Renkleri: Kırmızı-beyaz



Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz



Teknik direktör: Rıza Çalımbay



Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)



Sezon: 15. sezonu



En iyi derecesi: 2.



En kötü derecesi: 1 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor ve Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)



En gollü maçı: 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)



İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Kuruluş yılı: 1990 / 2014



Renkleri: Turuncu-lacivert



Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ



Teknik direktör: Okan Buruk



Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)



Sezon: 13. sezonu



En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)



En kötü derecesi: 1 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)



En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)



Fatih Karagümrük



Kuruluş yılı: 1926



Renkleri: Kırmızı-siyah



Kulüp başkanı: Süleyman Hurma



Teknik direktör: Şenol Can



Stadı: Atatürk Olimpiyat (76 bin 761)



Sezon: 7. sezonu



En iyi derecesi: 8.



En kötü derecesi: 2 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş ve Kocaelispor)



En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 3-4 (Kasımpaşa)



Alanyaspor



Kuruluş yılı: 1948



Renkleri: Turuncu-yeşil



Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu



Teknik direktör: Çağdaş Atan



Stadı: Bahçeşehir Okulları (10 bin 128)



Sezon: 5. sezonu



En iyi derecesi: 5.



En kötü derecesi: 12. (2 kez)



En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Kayserispor ve MKE Ankaragücü)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)



En gollü maçı: 5-2 (Çaykur Rizespor), 4-3 (Gaziantepspor ve Trabzonspor)



Yeni Malatyaspor



Kuruluş yılı: 1986



Renkleri: Sarı-siyah



Kulüp başkanı: Adil Gevrek



Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu



Stadı: Yeni Malatya (25 bin 745)



Sezon: 4. sezonu



En iyi derecesi: 5.



En kötü derecesi: 16.



En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Trabzonspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 4-1 (Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir), 3-0 (Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-2 kez, Antalyaspor-2 kez)



En gollü maçı: 4-4 (Sivasspor)



Not: 2019-2020 sezonunu 16. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam edecek.



Gaziantep FK



Kuruluş yılı: 1988



Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah



Kulüp başkanı: Mehmet Büyükekşi



Teknik direktör: Marius Sumudica



Stadı: Kalyon (33 bin 502)



Sezon: 2. sezonu



En iyi derecesi: 8.



En kötü derecesi: 8.



En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Sivasspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)



En gollü maçı: 4-3 (Kasımpaşa)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Kuruluş yılı: 2005



Renkleri: Mavi-beyaz



Kulüp başkanı: Hüseyin Üneş



Teknik direktör: Mehmet Özdilek



Stadı: Kazım Karabekir (21 bin 374)



Sezon: 2. sezonu



En iyi derecesi: 17.



En kötü derecesi: 1 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 4-2 (Sivasspor), 2-0 (Kayserispor ve Bursaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 3-1 (Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor-2 kez)



En gollü maçı: 4-2 (Sivasspor)



Hatayspor



Kuruluş yılı: 1967



Renkleri: Bordo-beyaz



Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan



Teknik direktör: Ömer Erdoğan



Stadı: Antakya Atatürk (5 bin 583)



Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek



