Rapor: 7748 transfer, 3,73 milyar dolar bonservis

Transferleri TMS sistemi üzerinden onaylayan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği [FIFA], elde edilen verileri paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rapor: 7748 transfer, 3,73 milyar dolar bonservis
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2021 17:04
FIFA, yaz transfer döneminde yapılan transferlerin bonservis bedelleri, sayısı, yaş aralığı, bonservis tipi ve ülkelerin ayrı ayrı yaptığı transferler üzerinden analizini paylaştı. 

Toplamda 7748 transferin yapıldığı 2021 yaz transfer dönemi, geçtiğimiz sezonla yaklaşık aynı seviyede bir oyuncu trafiğini yakalarken, 9092 transferin olduğu 2019'un ise 1344 transfer gerisinde kaldı.



BONSERVİS HARCAMALARI DÜŞÜYOR

Yapılan transferler için ödenen bonservislere bakıldığında ise 2021'deki 3.72 milyar dolarlık bonservis harcaması, son 5 yılın en düşük toplam harcaması olarak öne çıktı ve koronavirüsün futbol endüstrisi üzerindeki etkisi açık olarak görüldü. 2019'da 5.80 milyar dolar, 2020'de ise toplam 4.02 milyar dolarlık bonservis harcaması yapılmıştı.



BONSERVİSSİZ TRANSFERLER ARTTI

Koronavirüsün bir etkisi de yapılan transferlerin türlerine bakıldığında gözler önüne serildi. Bu yaz kulüp değiştiren oyuncuların yüzde 58.6'sı bonservissiz olarak transfer yaparken, yüzde 13.2'si kiralık, yüzde 13.4'ü ise kiralıktan dönerek takımına katıldı. Bonservis bedeli ödenerek transfer yapan oyuncuların yüzdesi ise 14.8'de kaldı.



TRANSFERLERİN YAŞ ARALIĞI

Transferlerin yaş aralığına bakıldığında ise 18-29 yaş arasındaki oyuncuların transferinin yüzde 84.3 olarak öne çıktığı görünüyor. Transferde 35 yaş üzeri oyuncuların oranı yüzde 0.7 olarak çıkarken, 30-35 aralığında ise yüzde 13.8 olarak oranlandı.

Benzer şekilde ödenen bonservis bedellerinin de yüzde 96.3'ü de 18-29 yaş arasındaki oyunculara gitti.




TÜRKİYE EN ÇOK HARCAYAN 9. ÜLKE

Avrupa'daki ülkeler arasında en çok transfer yapan (380) ve para harcayan (1.146 milyar dolar) ülke ise İngiltere oldu. Türkiye ise 202 yeni transfer ve 73.3 milyon euroluk bonservis harcamasıyla 9. sırada yer aldı.



TÜRKİYE SATIŞTA İLK 10'DA YOK

İhracatta ise lider Almanya oldu. 462 milyon dolarlık futbolcu satışı yapan Almanya'nın arkasından Fransa 457 milyon dolar, İngiltere 409 milyon dolar, İtalya 408 milyon dolar ve İspanya ise 260 milyon dolarlık satış yaparak ilk 5 sırayı aldı. Türkiye ise en çok satış yapan 10 ülke arasında yer alamadı.






Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.