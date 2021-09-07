Rapor: 7748 transfer, 3,73 milyar dolar bonservis

BONSERVİS HARCAMALARI DÜŞÜYOR

BONSERVİSSİZ TRANSFERLER ARTTI

TRANSFERLERİN YAŞ ARALIĞI

TÜRKİYE EN ÇOK HARCAYAN 9. ÜLKE

TÜRKİYE SATIŞTA İLK 10'DA YOK

FIFA, yaz transfer döneminde yapılan transferlerin bonservis bedelleri, sayısı, yaş aralığı, bonservis tipi ve ülkelerin ayrı ayrı yaptığı transferler üzerinden analizini paylaştı.Toplamda 7748 transferin yapıldığı 2021 yaz transfer dönemi, geçtiğimiz sezonla yaklaşık aynı seviyede bir oyuncu trafiğini yakalarken, 9092 transferin olduğu 2019'un ise 1344 transfer gerisinde kaldı.Yapılan transferler için ödenen bonservislere bakıldığında ise 2021'deki 3.72 milyar dolarlık bonservis harcaması, son 5 yılın en düşük toplam harcaması olarak öne çıktı ve koronavirüsün futbol endüstrisi üzerindeki etkisi açık olarak görüldü. 2019'da 5.80 milyar dolar, 2020'de ise toplam 4.02 milyar dolarlık bonservis harcaması yapılmıştı.Koronavirüsün bir etkisi de yapılan transferlerin türlerine bakıldığında gözler önüne serildi. Bu yaz kulüp değiştiren oyuncuların yüzde 58.6'sı bonservissiz olarak transfer yaparken, yüzde 13.2'si kiralık, yüzde 13.4'ü ise kiralıktan dönerek takımına katıldı. Bonservis bedeli ödenerek transfer yapan oyuncuların yüzdesi ise 14.8'de kaldı.Transferlerin yaş aralığına bakıldığında ise 18-29 yaş arasındaki oyuncuların transferinin yüzde 84.3 olarak öne çıktığı görünüyor. Transferde 35 yaş üzeri oyuncuların oranı yüzde 0.7 olarak çıkarken, 30-35 aralığında ise yüzde 13.8 olarak oranlandı.Benzer şekilde ödenen bonservis bedellerinin de yüzde 96.3'ü de 18-29 yaş arasındaki oyunculara gitti.Avrupa'daki ülkeler arasında en çok transfer yapan (380) ve para harcayan (1.146 milyar dolar) ülke ise İngiltere oldu. Türkiye ise 202 yeni transfer ve 73.3 milyon euroluk bonservis harcamasıyla 9. sırada yer aldı.İhracatta ise lider Almanya oldu. 462 milyon dolarlık futbolcu satışı yapan Almanya'nın arkasından Fransa 457 milyon dolar, İngiltere 409 milyon dolar, İtalya 408 milyon dolar ve İspanya ise 260 milyon dolarlık satış yaparak ilk 5 sırayı aldı. Türkiye ise en çok satış yapan 10 ülke arasında yer alamadı.