RapidStar FlyQuest'e transfer oldu.

Franchising'e kabul edilen NA LCS takımlarından biri olan FlyQuest, resmi twitter hesabından paylaştığı haber ile teknik kadrosunu açıkladı.

Franchising'e kabul edilen NA LCS takımlarından biri olan FlyQuest, resmi twitter hesabından paylaştığı haber ile teknik kadrosunu açıkladı.Yapılan açıklamaya göre daha önce Immortals'da görev alan Robert Yip, FlyQuest kadrosuna koç olarak katılırken, SK Telecom ile geçtiğimiz ay yollarını ayıran RapidStar'ın stratejik koç olarak kadroda bulunacağı açıklandı.

RapidStar'ın 7 yıllık kariyerinde birçok takımda oyuncu ve koç olarak görev aldığını hatırlatmakta fayda var. Profesyonel  kariyerine 2011 yılında orta koridor oyuncusu olarak MiG Frost'da başladı daha sonra Azubu ( ismi 2013 yılında CJ Entus Frost olarak değişti)'ya transfer oldu. 2016 yılında ise profesyonel oyunculuğa ara vererek kariyerine koç olarak devam etti. Önce Edward Gaming, daha sonra ise SK Telecom T1'de görev aldı.

FlyQuest, 2018 için kadrosunda önemli değişiklikler yapıp üst koridor oyuncusu olarak Immortals'dan ayrılan Flame'i getirmişti. Flame ve RapidStar,  2012 ve 2013 yıllarında LCK'da bulunan Azubu, daha sonraki adıyla CJ Entus takımında birlikte çalışmıştı. Flame üst  koridor oyuncusu olarak, RapidStar ise orta koridor oyuncusu olarak takımda bulunuyordu. RapidStar'ın koç olarak kadroya gelmesiyle iki takım arkadaşı tekrar bir araya gelmiş oldu.

Geçtiğimiz yıl Cloud9 Challenger takımını oyuncularıyla birlikte  satın alan FlyQuest, oyuncu kadrosunda önemli değişikliklere gitmişti. FlyQuest'in yaptığı değişiklerle takımın son hali şu şekilde;

 

Üst Koridor: Lee 'Flame' Ho-jong

Orman: Andy 'AnDa' Hoang

Orta Koridor: Song 'Fly' Yong-jun / Jang 'Keane' Lae-young

Nişancı: Jason 'WildTurtle' Tran

Destek: William 'Stunt' Chen

 

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