Rapidl Wienli Yusuf Demir parlamaya devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rapid Wien'in Dundalk'ı 4-3 yendiği maçta 17 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı Yusuf Demir golünü atarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.



Büyük umut vaad eden genç yıldız adayı Yusuf Demir, 72. dakikada dahil olduğu maçta etkili oyunuyla göz doldurdu. 90. dakikada sahneye çıkan Yusuf, ceza sahası sol köşesinden yaptığı vuruşta kaleciyi avlamayı başararak takımının 4. golünü kaydetti.



Yusuf Demir bu sezon 6 maça çıktı ve Avusturya Ligi, Avusturya Kupası ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de fileleri havalandırmayı başardı.



Genç oyuncu genç yaş Milli Takımlarında Avusturya forması giymişti ve şu anda Avusturya U21 takımında düzenli olarak forma giyiyor. Genç yeteneğin Milli Takım tercihini Türkiye için yapma ihtimali devam ediyor.



STİLİ FIRMINO'YU ANDIRIYOR



Geçen sezon ilk maçına çıkan Yusuf Demir gösterdiği gelişimle Avrupa'nın devlerini kendisine hayran bırakıyor. Yusuf Demir'e başta Juventus olmak üzere Bayern ve Dortmund tarafından yakın ilgi olduğu kaydediliyor.



Yusuf Demir forvet arkası oynamasının yanı sıra genç yaşına rağmen hücumun her alanında oynayabilmesi ve gol ve pas özellikleri nedeniyle Livepoollu Firmino'ya stil olarak benzetiliyor.



