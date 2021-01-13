Rapid Wien, Yusuf Demir'e 10 milyon euro değer biçti

Avusturya'da yıldızını parlatan 2003 doğumlu Yusuf Demir'in taliplileri artıyor.



2 sezondur altyapısından yetiştiği Avusturya ekibi Rapid Wien'de dikkat çeken maçlar oynayan ve attığı gollerle adınan söz ettiren Yusuf Demir'e devler talip oldu. İtalyan basınına göre Yusuf Demir'e Juventus'un yanı sıra Red Bull Salzburg'un ciddi talip olduğu belirtiliyor. Rapid Wien'in 10 milyon eurodan kapıyı açtığı belirtilirken sezon sonu gelmeden özellikle Juventus'un Yusuf Demir ile söz kesmek istediği ifade ediliyor.



Henüz Milli takım tercihi yapmayan Yusuf Demir, genç yaş kategorilerinde Avusturya forması giymişti ve Türkiye Milli Takımı forması giyme ihtimali kağıt üzerinde sürüyor.



10 numara pozisyonunda oynayan Yusuf Demir, bu sezon Avusturya Ligi ve Avrupa Ligi'nde yıldızını daha da parlatmış ve çıktığı 17 maçta 4 gol 1 asist üretmişti.



