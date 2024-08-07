Rapid Wien kafilesi, Trabzon'a geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaa Trabzonspor ile karşılaşacak Rapid Wien, Trabzon'a ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rapid Wien kafilesi, Trabzon'a geldi
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07 Ağustos 2024 15:23
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında perşembe günü Trabzonspor ile karşılaşacak Avusturya'nın Rapid Wien takımı, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na ulaşan kafilede, futbolcular ve teknik ekibin yanı sıra taraftarlar da yer aldı.

Papara Park'ta akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak takım, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti

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