Rapid Wien cephesinden Yusuf Demir yorumu

Rapid Wien Genel Müdürü Hofmann, Galatasaray'a satılan genç oyuncu için çarpıcı bir yorumda bulundu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Rapid Wien cephesinden Yusuf Demir yorumu
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15 Mart 2023 08:44
Rapid Wien'in Genel Müdürü Steffen Hofmann, G.Saray'da az süre alan Yusuf Demir ile ilgili hem eleştiride bulundu hem de kulüp olarak hatalı davrandıklarını itiraf etti.

Steffen Hofmann "G.Saray transferde son gün 5 oyuncu aldı. Onların hücum gücü muhtemelen geçen yılki Barcelona'dan daha iyi." dedi.

Avusturyalı idareci, "Bence Yusuf, Barça'da kalmalıydı. Burada da işi kolay olmayacaktı. Çok sabırsızdı. 'Kendimi sıkarım 6 ay daha kalırım' demedi. Döndüğünde biz de hatalı davrandık." ifadelerini kullandı. 

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