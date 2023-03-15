Rapid Wien cephesinden Yusuf Demir yorumu

Rapid Wien'in Genel Müdürü Steffen Hofmann, G.Saray'da az süre alan Yusuf Demir ile ilgili hem eleştiride bulundu hem de kulüp olarak hatalı davrandıklarını itiraf etti.



Steffen Hofmann "G.Saray transferde son gün 5 oyuncu aldı. Onların hücum gücü muhtemelen geçen yılki Barcelona'dan daha iyi." dedi.



Avusturyalı idareci, "Bence Yusuf, Barça'da kalmalıydı. Burada da işi kolay olmayacaktı. Çok sabırsızdı. 'Kendimi sıkarım 6 ay daha kalırım' demedi. Döndüğünde biz de hatalı davrandık." ifadelerini kullandı.



