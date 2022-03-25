Raphinha için Barcelona'ya ret!

Barcelona'nın Raphinha için yaptığı 35 milyon euro'luk ilk teklif Leeds United tarafından reddedildi.



Sport'ta yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcuyu 35 milyon euro'ya satmak istemeyen İngiliz ekibi, Barcelona'ya 75 milyon euro'luk sözleşme fesih maddesini gösterdi.



BARCELONA İYİMSER



İspanyol medyasının haberinde, teklifin reddedilmesine rağmen, Barcelonalı idarecilerin iyimser oldukları ve yaz aylarında transferin gerçekleşeceğine inandıkları vurgulandı.



GÖNLÜ BARCELONA'DA



Öte yandan haberde, 25 yaşındaki futbolcunun Leeds United ile 2024'e kadar sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, Brezilyalı futbolcunun Bayern Münih ve Liverpool'un ilgisine rağmen gönlünün Barcelona olduğu ifade edildi.





İLGİLİ VİDEO