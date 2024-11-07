Raphinha, Flick ile uçuşa geçti!

Barcelona forması giyen Raphinha, yeni teknik direktör Hansi Flick yönetiminde adeta uçuşa geçti. Brezilyalı futbolcu, bu sezon 16 maçta 12 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Raphinha, Flick ile uçuşa geçti!
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07 Kasım 2024 17:39
Barcelona'da bu sezon göreve başlayan Hansi Flick'in en çok etki ettiği oyunculardan biri Raphinha olabilir.

Geçtiğimiz günlerde Xavi Hernandez dönemini, "Xavi varken, ne olursa olsun 60. dakikada oyundan çıkacağımı biliyordum. O 60 dakika içinde her şeyi yapmaya çalışıyordum ama hiçbir şey işe yaramıyordu. Harika oynasam bile oyundan alınıyordum." sözleriyle eleştiren Raphinha, Flick yönetimindeki skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.

Bu sezon istatistiklere damga vuran Raphinha, çıktığı 16 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu ayrıca takım arkadaşlarına 10 kez asist yaptı.

Raphinha, bu performansıyla La Liga'daki liderliğinde ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta topladığı 9 puanda büyük pay sahibi oldu.

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