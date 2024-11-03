Raphinha'dan Xavi dönemi için eleştiri

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Raphinha, eski teknik direktörleri Xavi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.



El Pais'e konuşan Raphinha, " Xavi varken, ne olursa olsun 60. dakikada oyundan çıkacağımı biliyordum. O 60 dakika içinde her şeyi yapmaya çalışıyordum ama hiçbir şey işe yaramıyordu. Harika oynasam bile oyundan alınıyordum." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Hansi Flick yönetiminde performansını yükselten Brezilyalı yıldız, çıktığı 14 maçta 10 gol 9 asistlik performansıyla göz doldurdu.